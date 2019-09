Gdf: Gorizia,intercettati 18mln contanti

(ANSA) - GORIZIA, 26 SET - Ammonta a oltre 18,6 milioni di euro il contante intercettato dalla Compagnia della Gdf di Gorizia negli ultimi cinque anni, nell'ambito dei controlli valutari transfrontalieri, condotti attraverso il monitoraggio del traffico stradale e dei valichi di confine. In totale sono state 625 le violazioni contestate rispetto all'obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro. Il denaro irregolarmente trasportato è stato quantificato in oltre 13mln di euro. L'attività svolta ha permesso inoltre di censire 927 casi di trasferimenti di denaro contante 'sottosoglia', cioè per importi inferiori a 10 mila euro, per un totale di oltre 5,6 milioni di euro. L'importo totale dei trasferimenti irregolari e 'sottosoglia' è pari a oltre 18,6 milioni di euro. Il trend delle violazioni è in costante aumento: dalle 50 del 2014 si è passati alle 156 del 2018; mentre sono 73 le contestazioni nei primi 8 mesi del 2019.