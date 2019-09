Clima: rettore Unimc, non stop lezioni

(ANSA) - MACERATA, 26 SET - Adesione al corteo sul clima domani proclamato da reti internazionali, ma senza interrompere le lezioni "per permettere a ognuno di scegliere in autonomia e piena consapevolezza". E' la posizione del rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato, che prenderà parte all'vvio del corteo e che ha risposto alla richiesta di sospensione delle attività didattiche proposta dagli studenti del gruppo Fridays for Future, che da sabato scorso hanno costituito un presidio nella sede di filosofia. "Ho riflettuto sulla proposta e tuttavia ritengo, come rettore, professore e cittadino - spiega Adornato - che sia più educativo per la coscienza individuale di ciascuno prendere parte allo sciopero, consapevoli che quella partecipazione comporti una scelta. La cittadinanza, di cui spesso parlo, va di pari passo con l'assunzione di una responsabilità. E l'esercizio della responsabilità ha delle conseguenze. Penso che l'adesione di ciascuno non debba dipendere dal fatto che ci sia una lezione da frequentare".