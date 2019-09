Automobilista accoltellato per rapina

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Un 58enne è stato accoltellato nel corso di una tentata rapina, mentre era fermo al semaforo con la sua auto. E' accaduto la notte scorsa intorno all'1,30 a Firenze, in via Pistoiese. La vittima, residente a Prato, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, un uomo in scooter lo ha avvicinato al semaforo e lo ha convinto ad abbassare il finestrino lato passeggero con la scusa di chiedere una sigaretta, poi ha cercato di portargli via la borsa che aveva sul sedile. Quando il 58enne ha reagito il rapinatore lo ha colpito con tre fendenti al petto e alla schiena per poi scappare. Indagini in corso da parte dei carabinieri.