Arresto cardiaco a scuola,prof lo salva

(ANSA) - TARANTO, 26 SET - Uno studente di 17 anni in arresto cardiaco è stato salvato grazie all'intervento immediato dell'insegnante di scienze motorie. E' mezzogiorno quando, all'Istituto Iiss Pacinotti di Taranto, il ragazzo comincia con i compagni a passo lento una corsa di riscaldamento durante l'ora di ginnastica. Improvvisamente cade a terra, non risponde.

Immediatamente il professore di scienze motorie Mauro Alessano si precipita su di lui. Verifica che il giovane è in arresto cardiaco, chiama il 118 e inizia subito il massaggio cardiaco.

Continua ad effettuare ininterrottamente per 9 minuti le compressioni toraciche sotto la supervisione della Centrale Operativa 118 di Taranto. All'arrivo sul posto di due equipaggi del 118 mandati in codice rosso, di cui uno con infermiere e l'altro con medico e infermiere, il ragazzo viene defibrillato e stabilizzato. Il cuore riprendere a battere. Trasportato in ospedale si sveglia, senza esiti neurologici.