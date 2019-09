A Roma al via 'Unicef Generation'

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Al via a Roma a Piazza del Popolo, dal 4 al 6 ottobre, Unicef Generation, "un grande evento per adulti e per bambini" per celebrare i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con la presenza di politici, sportivi, attori e musicisti. Lino Banfi, il popolarissimo Goodwill Ambassador dell'Unicef Italia è il testimonial che ha dato voce alla video animazione di lancio dell'evento; mentre ad inaugurare la manifestazione, nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, sarà la sindaca di Roma Virginia Raggi. Tra gli altri interverranno il ministro ai Giovani e allo Sport Vincenzo Spadafora e la senatrice Liliana Segre, Carlo Conti, Geppi Cucciari, Neri Marcoré, Gabriele Corsi, Giuseppe Vessicchio, Massimiliano Ossini, Simona Marchini, Grazia Di Michele, Maria Rosaria Omaggio, Lillo Petrolo (Lillo&Greg), Roberto Mancini, Giovanni Malagò, Simone Perrotta, Damiano Tommasi, Moreno Carli, Enrico Mentana, Myrta Merlino, gli Youtuber Cane Secco & Slim Dogs, Richardhtt e Fraffrog.