Incendio danneggia 7 auto a nolo Vieste

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 25 SET - Quattro auto completamente distrutte e altre tre sono state danneggiate in un incendio divampato all'alba nel parcheggio di una ditta di noleggio veicoli alla periferia di Vieste, nel Foggiano. Le cause dell'incendio sono da accertare. I veicoli - a quanto si apprende dagli investigatori - erano tutti di proprietà del titolare della ditta, un pregiudicato della zona. Per spegnere le fiamme hanno lavorato i volontari della Protezione civile. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza nell'area. L'ammontare del danno causato dalle fiamme è in corso di quantificazione.