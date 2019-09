Arsenale Marina militare compie 150 anni

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 SET - Sei giornate per festeggiare i 150 anni dell'Arsenale Marittimo Militare. Ma anche per guardare alle prospettive della base navale "che, con La Spezia, ha un legame indissolubile" ha spiegato l'ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, alla presentazione della manifestazione. E sulle difficoltà della base navale, dal punto di vista della carenza di organico e della necessità di investimenti per il rilancio, ha puntualizzato che "il Paese ha bisogno di uno stabilimento di lavoro importante per la Marina Militare e non solo, il nostro appello sarà ascoltato". Anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ribadito la richiesta "ai nuovi governanti di credere nella difesa, tornando a investire con forza sull'arsenale militare e sul sistema difesa. Prosegua, nel segno dell'apertura, la collaborazione tra Marina e città". Il via alle celebrazione il 27 settembre.