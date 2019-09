Al via demolizione via Anelli Padova

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - È aperto da questa mattina, in via Anelli a Padova, il cantiere per la demolizione dell'ex residence Serenissima, noto in passato anche come "Bronx" di via Anelli e chiuso dal 2007. I lavori, coordinati dall'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Padova, andranno avanti per circa tre mesi e porteranno all'abbattimento delle sei palazzine che formavano il complesso.