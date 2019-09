Roghi campi rom, 21 condanne a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 SET - E' terminato con 21 condanne un processo, a Torino, per i roghi appiccati dai rom del campo di strada dell'aeroporto, alla periferia settentrionale della città. La pena più elevata è 3 anni e 6 mesi di reclusione; la maggior parte supera i 2 anni e quindi non è coperta dalla condizionale. Al vaglio del giudice Claudio Canavero la pm Alessandra Provazza ha portato attività svolte nel 2017 e 2018 sulle quali hanno indagato per mesi i carabinieri di Leini.

Gli imputati, tra cui ci sono intere famiglie, alla lettura della sentenza hanno protestato in aula: "Ci condannano ma non abbiamo fatto niente di male". Una donna anziana lasciando il Palazzo di Giustizia ha detto "adesso bisognerebbe bruciare tutta la città".

I rom davano fuoco ai rifiuti del campo e a vario materiale (in qualche caso anche automobili rubate) e il fumo, accompagnato da odori molesti, si spandeva nella zona. Per questo è stata contestata la violazione del codice del 2006 sui reati ambientali.