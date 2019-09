Papa: visita a sorpresa a Frosinone

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 SET - Papa Francesco questa mattina ha visitato a sorpresa la "Cittadella Cielo" di Frosinone, struttura di accoglienza collegata alla comunità "Nuovi Orizzonti" fondata da Chiara Amirante nel 1993. Ad accompagnare il Pontefice anche il cantante Andrea Bocelli. In questi giorni la "Cittadella Cielo" ospita i lavori del Consiglio centrale di "Nuovi Orizzonti".

La struttura offre accoglienza e sostegno alle persone in difficoltà attraverso centri di ascolto e sostegno alla vita, case famiglia, luoghi e laboratori di aggregazione e reinserimento lavorativo. Sono accolte persone finite nel tunnel della droga, della dipendenza, del gioco d'azzardo, della prostituzione; ma anche nel tunnel dello scarto, dell'emarginazione sociale, del rifiuto anche da parte della propria famiglia.

La vicinanza di Francesco a Nuovi Orizzonti è forte. L'8 giugno scorso in occasione dei 25 anni della Comunità, il Papa telefonò in diretta per gli auguri.