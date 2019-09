Kalashnikov in vetrina in negozio Bari

(ANSA) - BARI, 24 SET - Un kalashnikov e due pistole (tutto in ceramica) in vetrina: è l'allestimento di un negozio di bomboniere e oggettistica nel popolare rione Libertà di Bari. Le finte armi sono adagiate su un letto in legno dorato accanto a due pantere nere, sempre in ceramica. Il fucile d'assalto è dorato e spicca sul copriletto bianco, le pistole sono meno visibili perché di colore bianco latte. La negoziante ha spiegato che gli articoli in ceramica sono disponibili in tre tipologie di colore: dorato, argentato o bianco, a seconda dei gusti e delle tasche dei "tanti baresi" che li scelgono come bomboniere o come regalo di compleanno.