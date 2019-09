Giudice: Cav proceda con pignoramenti

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Silvio Berlusconi, nella battaglia a colpi di ricorsi e controricorsi con Veronica, ha avuto il via libera ad andare avanti con i pignoramenti dei beni della ex moglie la quale di recente si è vista confermare dalla Cassazione la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano le ha revocato l'assegno di divorzio invitandola a ridare indietro al Cavaliere 46.345.600 euro.

Oggi infatti il giudice di Monza Nicola Greco ha rigettato la richiesta, avanzata dall'avvocato della ex first lady, Cristina Morelli, di sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo firmato attorno alla metà dello scorso luglio da un altro giudice monzese, Carlo Albanese. Decreto che riguardava il maxi assegno che lei dovrebbe restituire al leader di Forza Italia, assistito dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli e Valeria De Vellis.