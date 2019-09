Finte vaccinazioni: processo a Udine

(ANSA) - UDINE, 24 SET - Si è aperto stamani davanti al Tribunale di Udine in composizione collegiale il processo a carico dell'assistente sanitaria trevigiana sospettata di aver finto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e il 2016, prima nel Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine e poi nell'Usl 2 di Treviso. La donna è accusata di peculato, omissione d'atti d'ufficio e falsità in certificati.

L'udienza, chiamata per l'ammissione delle prove, è stata tenuta da un collegio non titolare e per questo subito rinviata al 15 ottobre.

In aula hanno chiesto di costituirsi parte civile un'associazione di consumatori e altre tre famiglie oltre a quelle già presentatesi in udienza preliminare. In quella sede si erano già costituite anche le aziende sanitarie di riferimento. Il caso dei sospetti finti vaccini era emerso nella Marca Trevigiana, i colleghi della donna si erano accorti di alcune anomalie. Verifiche eseguite su un campione di bambini avevano poi evidenziato elevate scoperture vaccinali.