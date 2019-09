Favori in cambio voti Lecce, 6 indagati

(ANSA) - LECCE, 24 SET - Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state compiute dalla Guardia di Finanza alla Polizia locale e all'assessorato al Traffico del Comune di Lecce nell'ambito di una inchiesta su presunti illeciti nella gestione di multe, ricorsi e pass Ztl in cambio di voti. L'inchiesta, coordinata dai Pm Roberta Licci e Massimiliano Carducci su episodi almeno fino al 2018, sarebbe un nuovo filone di quella sulla presunta assegnazione indebita di alloggi popolari in cambio di voti in cui sono già a giudizio 35 tra ex amministratori, funzionari ed ex consiglieri. Nel registro degli indagati figurano l'ex assessore Luca Pasqualini, l'ex consigliere Antonio Finamore, le due vigilesse Luisa Fracasso e Loredana Valletta, poi Francesca Vallone, coordinatrice Lupiae all'Ufficio Mobilità e Gianluca Lobasso, dipendente Asl. La Gdf ha acquisito copia forense di pc e cellulari. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, falso ideologico, corruzione, corruzione elettorale, truffa, peculato e abuso d'ufficio.