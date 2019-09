Autonomia: Fontana,con Boccia divergenze

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Ci sono state molte divergenze soprattutto sulle premesse del ministro. Io parlavo di Autonomia, lui di articolo 3 della Costituzione, che non ha un collegamento diretto con l'Autonomia. Sono due cose giuste, ma che dovrebbero andare ognuna per conto proprio". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, dopo aver incontrato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul tema dell'Autonomia differenziata. "Ho chiesto al Ministro di sapere i tempi in cui riusciremo ad avere la determinazione dei costi standard e dei livelli essenziali di prestazione - ha aggiunto Fontana - visto che i precedenti governi non sono riusciti a scrivere una parola su questo. Quindi vorrei capire se c'è bisogno di otto anni o se invece la cose si può risolvere in pochi mesi. Attendo che mi dica entro quando ci farà sapere quando saranno definiti questi livelli".