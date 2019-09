Scartata colloquio lavoro perche 'nera'

(ANSA) - NUORO, 23 SET - Scartata da un'agenzia di reclutamento in un colloquio di lavoro in un ristorante per il colore della pelle. L'episodio, raccontato dalla Nuova Sardegna, è accaduto a Nuoro ad una giovane cameriera senegalese, residente da tempo in città e sposata ad un impiegato comunale.

"Mi hanno detto che non avrebbero mai accettato una donna di colore perché potrebbe disturbare la serenità degli ospiti, sono state le testuali parole - racconta la stessa donna all'emittente Videolina - non riesco a descriverlo: è un dolore e un dispiacere molto grande". A denunciare l'accaduto il marito, con un post su Fb.