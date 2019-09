Spray al peperoncino all'Hollywood

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Due ragazzi sono rimasti leggermente contusi e due intossicati alla discoteca Hollywood di Milano, dopo che è stato spruzzato in pista dello spray al peperoncino.

Dalle prime testimonianze, attorno alle 2.30 due persone hanno spruzzato lo spray all'interno del locale e sono scappate, scatenando il panico. Immediatamente la gente si è diretta verso le uscite e nella calca due persone sono rimaste contuse.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze, lo spray è stato spruzzato in quantità modeste dato che solo due persone sono state medicate per lievi intossicazioni e la discoteca è stata riaperta un'ora dopo.

Nella calca che si è però creata quando l'odore è stato avvertito dai presenti, una ragazza italiana di 20 anni è caduta procurandosi una contusione al fianco, ed è stata portata al Policlinico così come un ragazzo marocchino di 18 anni.

Sono in corso indagini e verranno ora visionate le immagini delle telecamere.