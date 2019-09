Rogo distrugge capannone azienda Foggia

(ANSA) - APRICENA (FOGGIA), 22 SET - Un vasto incendio, divampato per cause da accertare, ha distrutto la notte scorsa il capannone dell'azienda agricola 'Bio Orto' alla periferia di Apricena, nel Foggiano. Le fiamme hanno avvolto materiale plastico e sacche di concimi, motivo per cui è stato necessario l'intervento dell'Arpa. Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza.

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha spiegato che sta "monitorando, con gli enti preposti, eventuali atti amministrativi di mia competenza qualora ci dovessero essere rischi per l'ambiente e la salute pubblica". Si tratta - scrive il primo cittadino su Fb - di una tre le aziende "più importanti del nostro territorio che produce ed esporta in tutto il mondo i prodotti. Un'azienda storica della nostra città in ginocchio, centinaia di persone che lavorano lì ogni giorno, chissà da domani cosa faranno".