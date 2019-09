Alberi caduti e allagamenti a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Allagamenti, alberi e rami caduti a Roma a causa del maltempo. Sono circa cento gli interventi effettuati delle pattuglie della polizia locale, dalle 5 del mattino, per messa in sicurezza di aree, chiusure strade e ausilio a pompieri e protezione civile nelle aree colpite da intense raffiche di vento e forti piogge. Non risultano feriti, ma alcuni veicoli danneggiati dalla caduta di rami e alberi.

Particolarmente colpito il quadrante nord: Casale Lumbroso,via Flaminia, via Salaria e la zona di Settebagni. Chiuso al traffico un tratto di via Tiberina, dal chilometro 2 al chilometro 8. A causa del maltempo, Silvio Berlusconi non interverrà personalmente alla manifestazione di FI "L'Italia e l'Europa che vogliamo", che il leader azzurro avrebbe dovuto concludere oggi a Viterbo.