61 anni Bocelli. Abf, donate a 45580

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - In occasione del 61/o compleanno del cantante Andrea Bocelli la sua fondazione Andrea Bocelli Foundation invita sul proprio sito a festeggiare il maestro donando al 45580 la campagna solidale dedicata alla ricostruzione dell'Accademia musicale di Camerino (Macerata), uno dei centri marchigiani più colpiti dal sisma. La Fondazione nata otto anni fa, che ha come mission "empowering people and communities", ha già contribuito nelle zone colpite dal sisma nelle Marche a ricostruire la scuola secondaria a indirizzo musicale di Sarnano e la scuola primaria e dell'infanzia di Muccia. Ora gli sforzi di Abf si concentrano su Camerino, borgo tra i più colpiti dal sisma, per costruire l'Accademia di Musica in convenzione con il conservatorio di Fermo: "Andrea chiede ad amici e fan di essere ancora una volta al nostro fianco per sostenere questo nuovo progetto, una nuova sfida da vincere insieme in 150 giorni per restituire ai giovani musicisti di domani spazi funzionali, sicuri e un futuro di speranza".