A Monte Rite 'balcone' su Doilomiti

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Il primo dei tre balconi panoramici sulle Dolomiti Unesco voluto dalla Provincia di Belluno è stato aperto a Monte Rite vicino al forte-museo di Reinhold Messner.

Si tratta di una terrazza collocata a quota 2.180 metri per mostrare e raccontare le montagne tutt'intorno, in una visuale a 360 gradi. La creazione dei balconi panoramici si somma all'installazione di pannelli promozionali dei siti dolomitici.

Il balcone panoramico del Monte Rite è costituito da un semicerchio metallico. Il visitatore può osservare il panorama, e contemporaneamente leggere i nomi delle creste tutt'attorno, riproposti in bassorilievo sul semicerchio. La Provincia di Belluno si è occupata della gestione del progetto, che ha individuato come siti idonei per i tre balconi panoramici il Monte Rite (nei Comuni di Cibiana e Valle di Cadore), il Monte Agudo (in Comune di Auronzo) e la località Faverghera-Nevegal (in Comune di Belluno).