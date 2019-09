Ilaria Alpi:sit in "no ad archiviazione"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Un sit in per chiedere di non archiviare l'indagine sulla morte della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e dell'operatore tv Miran Hrovatin, uccisi in un agguato il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio. Lo hanno organizzato alcune sigle di associazioni e sindacati questa mattina davanti al tribunale di Roma dove è fissata l'udienza del gip che dovrà decidere in merito alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura.

Al presidio sono presenti la Fnsi, l'Usigrai, il Comitato di redazione del Tg3, Articolo 21, Libera, Libera Informazione, Amnesty International Italia, Ordine dei giornalisti del Lazio, la Rete NoBavaglio. "Per me è straordinario essere qui dopo 25 anni - ha Beppe Giulietti - i genitori di Ilaria non ci sono più ma noi siamo qui con una rete di associazioni per dire no alla archiviazione. Bisogna almeno accertare la catena di omissioni e depistaggi su questa drammatica vicenda". Dal canto suo il presidente di Articolo 21, Paolo Borrometi chiede "verità e giustizia per Ilaria e Miran".