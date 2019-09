Genovese, condanna ridotta in appello

(ANSA) - MESSINA , 20 SET - La Corte d'appello di Messina ha condannato a 6 anni e 8 mesi l'ex deputato del Pd e di Fi Francantonio Genovese, che in primo grado aveva avuto 11 anni, nel processo cosiddetto "Corsi d'oro 2" sulla formazione professionale. Il cognato Franco Rinaldi, ex deputato regionale del Pd e poi di Fi, ha subito una condanna più grave: 3 anni e 2 mesi (2 anni e mezzo in primo grado). L'appello riguarda 21 persone - anche le mogli dei due condannati - e sette società. i reati sono truffa, riciclaggio, falso in bilancio e altro.