Si uccide ferendo badante che lo ferma

(ANSA) - SAVONA, 18 SET - Una badante è rimasta ferita da due colpi di arma da fuoco nel tentativo di salvare la vita all'uomo che stava assistendo e che dopo una colluttazione ha puntato l'arma contro di sé uccidendosi. E' accaduto in una abitazione in via XXV Aprile ad Albenga (Savona). Secondo la ricostruzione degli investigatori intervenuti, l'uomo, Salvatore Sorrentino, di 78 anni, ha impugnato l'arma per suicidarsi e la badante sarebbe intervenuta nel tentativo di fermarlo. Ne è seguita una colluttazione durante la quale sono partiti due colpi che hanno ferito la donna a una mano e allo stomaco. A quel punto l'anziano ha rivolto l'arma verso di sé. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.