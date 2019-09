Ab Inbev,birre con messaggi responsabili

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Entro fine 2020 lanceremo un progetto che prevede l'inserimento sulle etichette dei nostri prodotti le avvertenze sul consumo responsabile dell'alcol". Ad annunciarlo è Massimiliano Colognesi, responsabile Affari legali e istituzionali della Ab InBev Italia, a margine del forum 'ANSA incontra', oggi a Roma. "In questo momento si sta lavorando in collaborazione con l'università statunitense di Tufts che sta realizzando il progetto", aggiunge il dirigente Ab, azienda leader nella produzione di birra con oltre 400 marchi nel mondo e 15 in Italia.