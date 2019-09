Finita vacanza rifugio senza smartphone

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Sono tornati a casa oggi i 10 protagonisti di "Recharge in Nature in the Heart of Dolomites", selezionati per cinque giorni di attività di rilassamento, equilibrio e concentrazione a 2.000 metri al Rifugio Falier in valle Ombretta, nell'Agordino, senza smartphone né collegamenti con l'esterno.

I dieci partecipanti, Lucas, Fulvio, Stefania, Jozef, Ivana, Valentina, Igor, Michel, Ionela e Ana Carolina, hanno fatto fatica a riprendersi i propri smartphone dati in consegna giovedì scorso. Molto contenti gli organizzatori, tra cui i sette amministratori di Rocca Pietore, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinnallongo, San Tomaso, Taibon e Cencenighe promotori del progetto di marketing. Soddisfatta l'ideatrice della campagna, Emma Taveri, che è ormai certa che "questo posto è davvero magico e i benefici offerti dalla Natura davvero sorprendenti".