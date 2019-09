Minoli starter Corri la vita Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Sarà il giornalista Giovanni Minoli a dare il via alla 17/a edizione di 'Corri la vita', in programma a Firenze domenica 29 settembre. L'evento, presentato oggi a Palazzo Vecchio, è come sempre all'insegna della solidarietà, con la possibilità di raccogliere fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno. Come ha spiegato il presidente dell'associazione 'Corri la vita onlus' Bona Frescobaldi "anche quest'anno grazie all'impegno di tanti amici abbiamo organizzato un evento ricco di novità, animato come sempre da persone generose e attente, che vogliono testimoniare la propria solidarietà nei fatti e con entusiasmo". Sono due i percorsi, diversificati per gradi di difficoltà: il primo è di circa 11 chilometri, il secondo di 5,5. Gli iscritti, come da tradizione, potranno visitare gratuitamente mostre e musei durante tutta la giornata semplicemente indossando la maglia di 'Corri la vita' o esibendo il certificato di iscrizione.