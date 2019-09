Migranti: Italia assegna porto a Ocean Viking

L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of safety, il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo.

E' Lampedusa il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane alla nave umanitaria che ora si sta dirigendo verso l'isola.

Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.



"Il Governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni". Lo scrive su Twitter il capo delegazione del Pd Dario Franceschini.



"Eccoli, porti aperti senza limiti...". Così su twitter Matteo Salvini commenta la decisione di assegnare un porto sicuro alla Ocean Viking.