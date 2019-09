Terremoto: ActionAid chiede incontro al premier Conte

Mettere al centro dell'agenda politica e dell'attività del nuovo esecutivo il tema della prevenzione e mitigazione del rischio e definire una legge organica per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti. Con questo obiettivo ActionAid, che con la campagna #SicuriPerDavvero ha realizzato in questi mesi un percorso partecipativo con oltre 400 realtà associative e istituzionali, ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendogli un incontro.

Nel suo discorso sulla fiducia alla Camera - ricorda ActionAid - il Premier ha sottolineato infatti come la messa in sicurezza del territorio italiano sia tra le priorità del nuovo governo.

Lunedì prossimo, inoltre, L'Aquila ospiterà nel cortile della Scuola Primaria "Mariele Ventre" - circolo didattico "Amiternum", un modulo a uso scolastico provvisorio, la cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. Lo scorso aprile, in occasione del decennale del terremoto che ha colpito L'Aquila e i comuni limitrofi, ActionAid ha lanciato la campagna #SicuriPerDavvero, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di una legge organica sulla prevenzione, la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza del territorio, con fondi certi per affrontare le ricostruzioni, a partire da quella pubblica, come le scuole, beni comuni fondamentali per la rinascita delle comunità.



"È fondamentale rendere l'Italia un Paese resiliente, capace di ridurre i rischi, rispondere efficacemente agli shock da disastri naturali, diminuendone gli effetti per la popolazione e per il territorio" scrive ActionAid nella lettera di richiesta di incontro indirizzata al Presidente Conte.