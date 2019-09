Papa:900mila euro asta 'sua' Lamborghini

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Papa ha incontrato il Presidente della Lamborghini e i responsabili di Omaze che hanno curato la vendita all'asta, per beneficienza, della "Huracan" messa a disposizione dalla casa automobilistica e autografata dal Papa il 15 novembre 2017. Era presente anche il vincitore dell'auto, un cittadino della Repubblica Ceca. E' stato consegnato al Papa un assegno simbolico di circa 900.000 euro; 200.000 euro saranno per la ricostruzione del seminario e di un asilo ad Haiti, distrutti dal sisma del 2010. Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Papa, citando il Vangelo di Matteo, ha sottolineato come "la generosità di questo gesto di carità, che raggiunge direttamente i più poveri, corrisponda alle parole del passo evangelico". Le somme precedentemente versate erano state destinate alla Comunità Papa Giovanni XXIII (donne vittime della tratta); alla Fondazione "Aiuto alla Chiesa che Soffre" per la ricostruzione della Piana di Ninive; alle Associazioni Amici Centrafrica Onlus e Gicam.