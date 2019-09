Operaio morto in cementificio nel Barese

(ANSA) - BARI, 13 SET - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo mezzogiorno in un'azienda di calcestruzzi, in un'area industriale alla periferia di Altamura (Bari). La vittima è Kreshnik Gockaj, 28 anni, di nazionalità albanese.

Il giovane operaio era impegnato in operazioni con la trivella. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale del 118 e del servizio lavoro Spesal dell'Asl.