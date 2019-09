Muore altro operaio in Lombardia

(ANSA) - LECCO, 13 SET - Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi in Lombardia, dopo i quattro indiani morti ieri, in un'azienda-allevamento della provincia di Lecco. Un operaio di 38 anni ha perso la vita, schiacciato da un macchinario in una ditta di Rogoredo, frazione di Casatenovo, in Brianza. L'uomo, residente nella zona avrebbe subito gravissime lesioni da schiacciamento da un macchinario utilizzato per trattare le pelli dei conigli. Il 38enne ha riportato un trauma cranico rivelatosi fatale nonostante i tentativi di soccorso messi in atto dal pronto intervento su ambulanza, auto medica ed elisoccorso. E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Lecco.

Ieri quattro indiani sono morti in un'azienda agricola di Arena Po, in Oltrepò Pavese. I due fratelli Tarsem e Prem Singh, 45 e 48 anni, titolari dell'azienda, e i loro dipendenti Harminder Singh e Manjinder Singh, 29 e 28, hanno perso la vita in una vasca di compostaggio dei fertilizzanti.