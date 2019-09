Coltivavano 780 piante marijuana,arresti

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 13 SET - Una coltivazione di 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro dai carabinieri che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola - Stazione di Guardia Piemontese Marina, e della Stazione Carabinieri Forestale di Cetraro, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria".

Al termine di servizi di osservazione, i militari hanno arrestato T.A. e S.S., rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi originari di Cetraro, per produzione di sostanze stupefacenti.

L'indagine, coordinata dal pm Maria Francesca Cerchiara, e dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni, ha portato all'individuazione di 780 piante di marijuana in fase di coltivazione, in una piantagione realizzata in contrada Mancheio.