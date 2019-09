Ps, pronti a annullare multe a volontari

(ANSA) - FOGGIA, 12 SET - Potrebbero essere annullate le sanzioni elevate ai sette volontari dell'associazione foggiana "Fratelli della Stazione", multati ieri sera mentre portavano latte, biscotti e coperte calde ai senzatetto che vivono nella stazione ferroviaria di Foggia. È quanto comunica, in una nota, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise, competente per la Sezione di Foggia, che afferma inoltre che sono stati avviati tutti gli accertamenti per verificare quanto accaduto nello scalo dauno.

Il dirigente del Compartimento di Bari incontrerà i responsabili dell'associazione foggiana per far sì che in futuro tutti possano operare al meglio. Le multe potrebbero essere già annullate immediatamente dopo l'incontro.