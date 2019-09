Guasti scale mobili: dipendenti Atac sospesi da funzioni

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Le misure interdittive riguardano Renato D'Amico, Direttore di esercizio ATAC delle linee metropolitane A e B, Ettore Bucci, dipendente ATAC con la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo all'appalto a favore della società Metroroma e Alessandro Galeotti, dipendente ATAC con la funzione di Responsabile di esercizio degli impianti di traslazione per le stazioni Repubblica e Barberini. I tre sono stati sospesi per un anno dall'esercizio dei pubblici uffici ricoperti dagli stessi e da tutte le attività ad essi inerenti Giuseppe Ottuso, responsabile tecnico preposto e amministratore unico di Metroroma, ha il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi.

I quattro sono indagati con altre undici persone per i reati di frode nelle pubbliche forniture e di lesioni personali colpose gravi.(ANSA).