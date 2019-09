Va in pensione pm Boccassini

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Un simbolo di professionalità, indipendenza, tenacia e coraggio": così il plenum del Csm ha reso omaggio al pm di Milano Ilda Boccassini nel giorno in cui l'ha collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Il provvedimento in realtà sarà efficace dall'8 dicembre prossimo, il giorno successivo al compimento del suo settantesimo compleanno. Boccassini è stata protagonista di alcuni dei processi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, dallo Sme all'Imi-Sir ,sino ai giudizi sul caso Ruby, ma si è occupata anche delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, oltre ad avere condotto indagini su mafia e terrorismo. Nel corso della sua carriera è stata oggetto di "gravi attacchi personali, campagne di discredito a cui non ha mai risposto e minacce" ha ricordato la consigliera Alessandra Dal Moro (Area), ringraziandola come "donna delle istituzioni".