Uomo ucciso in agguato a Bari

(ANSA) - BARI, 11 SET - Un uomo è stato ucciso attorno alle 21.30 in un agguato a Bari nel quartiere periferico di San Pio.

A quanto si è appreso, la vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada in via Lealtà. Sul posto è intervenuto personale del 118. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.