Trattore si rovescia, morto 54enne

(ANSA) - PLATANIA (CATANZARO), 11 SET - Un 54enne, Pasquale Costantino, è morto oggi in un incidente sul lavoro. L'uomo, alla guida di un trattore, era impegnato a lavorare su un terreno in località Velati del comune di Platania, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per Costantino non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per rimuovere il corpo, ed i carabinieri e la polizia locale per le indagini.