Scuola:Cspi,no sperimentazione ed.civica

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere negativo all'unanimità alla sperimentazione nell'anno scolastico appena partito dello studio obbligatorio dell'Educazione civica. E' quanto apprende l'ANSA.

La legge che introduce questo insegnamento entrerà in vigore nell'anno scolastico 2020/2021. L'ex ministro Bussetti aveva predisposto una bozza di decreto per consentire l'avvio dell'insegnamento quest'anno ma il CSPI deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante. Per il CSPI la sperimentazione non è praticabile in questo anno scolastico in quanto comporta una serie di adempimenti sul piano organizzativo e didattico di difficile attuazione per motivi di tempo, essendo l'anno scolastico già partito.