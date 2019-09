Femminicidio, uomo condannato a 30 anni

(ANSA) - MILANO, 11 SET - E' stato condannato a 30 anni di reclusione Antonio Nunez Martinez, dominicano di 42 anni imputato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi per avere accoltellato a morte per "gelosia", come lui stesso ha detto confessando il delitto, la sua compagna, la 49enne Mora Alvarez Alexandra del Rocio, ecuadoriana, il 10 giugno del 2018 nel capoluogo lombardo. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato (sconto di un terzo sulla pena, dall'ergastolo a 30 anni) dal gup di Milano Giulio Fanales che ha accolto la richiesta del pm Gianluca Prisco, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri. Quella sera i due, che si frequentavano da alcuni mesi, erano usciti insieme ed erano andati a ballare al 'B52', disco pub in via Pezzotti, in zona Ripamonti a Milano. Dopo una lite causata dalla gelosia dell'uomo, sono usciti dal locale e intorno alle 6 del mattino, in strada, Martinez ha trafitto il petto della donna con un coltello da cucina.