Famiglia Fadil, nuova perizia su corpo

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "In attesa dei risultati della Perizia disposta dalla Procura i familiari non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulteriore perizia sul corpo della loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati". Lo scrivono i familiari di Imane Fadil, una delle testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, morta il primo marzo scorso. La famiglia è rappresentata dal legale Mirko Mazzali.