Ambulante ucciso, 30 anni a ex tipografo

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - L'ex tipografo Roberto Pirrone è stato condannato a 30 anni di reclusione nel processo svoltosi con rito abbreviato davanti alla corte di assise di Appello di Firenze per l'omicidio del venditore senegalese Idy Diene, avvenuto il 5 marzo 2018 sul ponte Vespucci a Firenze. In primo grado l'uomo era stato condannato a 16 anni sempre in abbreviato. Nella sentenza di secondo grado è stata contestata anche l'aggravante dei futili motivi, non riconosciuta nel primo processo.