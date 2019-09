A Barletta mostra su crollo via Canosa

(ANSA) - BARLETTA (BAT), 11 SET - Fotografie e video di quei tragici momenti, telegrammi, articoli di giornali e lettere di solidarietà provenienti da ogni parte del mondo: sono alcuni elementi elementi che compongono la mostra inaugurata questa mattina sul crollo del palazzo al civico 7 di via Canosa a Barletta, che alle 6,25 del 16 settembre 1959 si sbriciolò in pochi minuti, provocando la morte di 58 persone. Nel corso della inaugurazione della mostra, nel Palazzo del Governo a Barletta, è stato letto il messaggio inviato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha evidenziato che "ancora più tragico fu apprendere che le cause di quel crollo erano attribuibili ai gravissimi difetti strutturali dell'immobile, ultimato solo l'anno precedente, e all'incoscienza di chi aveva speculato sulla vita di coloro che in quel palazzo confidavano di aver trovato una casa sicura e accogliente".