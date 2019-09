Netanyahu: sovranità Israele in colonie Cisgiordania (2)

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 SET - Il piano dell'amministrazione Trump noto come l' 'Accordo del secolo' - ha anticipato Netanyahu - "sarà presentato alcuni giorni dopo le elezioni israeliane" del 17 settembre. "E' dietro l'angolo. Si tratta di una grande sfida, ma anche di una grande opportunità, di una occasione storica ed unica per estendere la sovranità israeliana agli insediamenti ebraici in Giudea-Samaria", ossia in Cisgiordania.

"La questione - ha proseguito - è chi debba condurre le trattative con Trump. Starà agli elettori stabilire se vogliano me, oppure la coppia Gantz-Lapid'', che guida il partito centrista Blu-Bianco. (ANSAmed).