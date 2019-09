Esercitazione per aereo caduto su monti

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 SET - Precipita un aereo militare sui monti dell'Appennino umbro-marchigiano, cinque i dispersi da cercare ma fortunatamente è solo una simulazione, necessaria a far scattare l'esercitazione "Grifone" dell'Aeronautica militare. Che vede impegnati tra oggi e domani, all'aeroporto di Foligno, 430 tra militari e uomini del Soccorso alpino speleologico, vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e di quelle armate, nonché personale sanitario. Con loro anche equipaggi provenienti da Spagna, Francia e Svizzera.

L'intervento è finalizzato alla ricerca e soccorso delle persona "oltre che al recupero del velivolo precipitato", ha spiegato all'ANSA il colonnello Alfonso Cipriano, chiamato a coordinare tutte le operazioni. "L'esercitazione Grifone - ha aggiunto - si svolge sempre in località diverse. Quest'anno abbiamo scelto una vasta area dell'Appennino che richiede l'impiego di più velivoli proprio perché operiamo in zone molto impervie".