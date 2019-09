Asilo gratis 3 anni, lo paga il Comune

(ANSA) - TREVISO, 10 SET - Tre anni di asilo gratis, per tutti i bambini, pagato dal Comune. A riuscire nell'impresa è un piccolo centro trevigiano, Spresiano, dove il sindaco Marco Della Pria, espressione di una lista civica, ha deciso di utilizzare per la gratuità degli asili 600 mila euro recuperati con efficienze di bilancio, dovute a incassi straordinari (dividendi su azioni di municipalizzate), recupero di crediti evasi, e le multe dell'efficiente T-red sul territorio.

Una gestione virtuosa che ha incuriosito molti sindaci i quali hanno contatto l'Anci regionale per capire come sia riuscito nel mezzo miracolo un Comune di 12mila abitanti. Della Pria lo ritiene un aiuto alle famiglie e anche alle scuole paritarie, che con il progressivo calo di iscrizioni rischierebbero di dover chiudere. Il sindaco inserirà il provvedimento del bilancio di previsione di dicembre. I genitori dei bimbi che frequentano scuole paritarie potranno portare al Comune la certificazione dei pagamenti mensili, e riceveranno il rimborso.