Picchiò docente, condannato a 10 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 9 SET - Il giudice del Tribunale di Bologna, Renato Poschi, ha condannato ad una pena di 10 mesi e 20 giorni di carcere il 52enne clochard olandese, Maic Ickgnnrota, che il 24 agosto picchiò violentemente in strada un docente universitario, facendolo finire in ospedale. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato e la Procura aveva chiesto per il 52enne, accusato di lesioni personali pluriaggravate, una condanna ad un anno. Dopo le cure e il ricovero in ospedale la vittima aveva ricevuto 25 giorni di prognosi. Il 52enne, difeso dall'avvocato Lamberto Carraro, dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto in carcere ad una osservazione specialistica psicologica, che però ha stabilito che non c'erano gli estremi per sottoporlo ad una ulteriore perizia.