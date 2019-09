Omicidio Elisa,raccolta fondi a famiglia

(ANSA) - PIACENZA, 9 SET - Le amiche di Elisa Pomarelli hanno lanciato una raccolta di fondi per sostenere economicamente la famiglia della 28enne uccisa da Massimo Sebastiani, reo confesso.

"Vogliamo poter dare un supporto concreto ai familiari di Elisa, per poterli sollevare perlomeno dallo strazio economico portato da questa vicenda. Il ricavato della raccolta fondi servirà loro per affrontare le spese legali e quelle del funerale" scrivono in una nota.

Sul corpo della giovane, recuperato dai vigili del fuoco a Sariano di Gropparello dove era stato sepolto dopo il delitto dallo stesso operaio 45enne, non è ancora stata fissata l'autopsia. Secondo fonti vicine alla Procura l'esame medico legale potrebbe svolgersi mercoledì.