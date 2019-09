Contenitori plastica ora poggia oggetti

(ANSA) - PALERMO, 9 SET - "Riciclare ci permette di riutilizzare la plastica". E' con questo spirito che il comune di Castelbuono sulle Madonie ha ideato un'iniziativa per il rispetto dell'ambiente: recuperare dei flaconi di detersivo che sono stati posizionati nelle sedie dell'aula consiliare del Comune per poter poggiare cellulari, penne o altro. "La nostra comunità si è sempre distinta nell'attuare buone pratiche affinché si possa avere una società e un' economia sempre di più sostenibile", dice il sindaco Mario Cicero. E spiega: "i contenitori ce li forniscono le famiglie che li depositano in un negozio da noi individuato, oppure vengono presi dal centri di raccolta. Il nostro obiettivo è raccoglier 500 pezzi da collocare in tre sale conferenze distribuite nel nostro centro urbano". "Con questa piccola idea si dimostra - aggiunge - che con la buona volontà si possono recuperare materiali che hanno finito di svolgere il loro compito principale". Sulla facciata del municipio spicca un manifesto con la foto di Greta Thunberg.