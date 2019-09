Per lite su casa lo ferisce con accetta

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Per aver ferito gravemente a colpi d'accetta un suo connazionale, ora in pericolo di vita, dopo una furibonda lite per il subaffitto del proprio appartamento, un turco di 42 anni è finito in cella con l'accusa di tentato omicidio. Il violento litigio è scoppiato la scorsa notte a Turbigo, nel milanese. I Carabinieri della compagnia di Legnano, allertati dai vicini, sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato l'aggressore in flagranza. Secondo la ricostruzione, in seguito a un diverbio per il subaffitto del proprio appartamento, con un'accetta avrebbe colpito al collo e alla testa il connazionale di 34 anni.

La vittima è stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano in prognosi riservata e in pericolo di vita.